Polícia Federal investiga atentado contra deputado federal do PSL-MS

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2020, 17:13 horas

Brasília – O deputado federal Loester Trutis (PSL-MS) e o seu motorista sofreram um atentado ontem (16), enquanto se deslocavam a Sidrolândia, município localizado a 72 km de Campo Grande. O carro em que os dois estavam foi alvejado por ao menos cinco tiros. A Polícia Federal investiga o episódio.

Em nota, a assessoria do deputado diz que Trutis “conseguiu revidar o ataque” e que “apesar da emboscada, todos estão bem e sem ferimentos”. O perfil pessoal de Trutis postou no Facebook a imagem do veículo atingido pelos disparos, com o vidro de uma das laterais parcialmente destruído, e anunciou que o deputado cancelaria a agenda.

Procurado, o parlamentar não havia respondido à reportagem até a publicação deste texto.

A Polícia Federal comunicou, em nota, que já tomou “todas as medidas iniciais em relação ao caso e instaurou inquérito policial para efetivar as investigações”. “O parlamentar e seu motorista não foram atingidos pelos disparos e prestaram declarações buscando colaborar com o procedimento investigativo”, informou a PF.

Perfil

Trutis se define no Facebook como “conservador, pró-armas, anticomunista e carnívoro”. “Conhecido nacionalmente por seu empreendedorismo e opiniões firmes sobre pautas de direita como: antiaborto, antidemarcações de terras como indígenas e penas mais duras para crimes como o estupro e o roubo seguido de morte Defensor ferrenho do direito do cidadão ter porte de arma e cortes de privilégios para políticos”, afirma o seu perfil na rede social.

Por Rafael Moraes Moura