Polícia Federal pede arquivamento de inquérito contra Pezão

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 18:57 horas

Sul Fluminense – A Polícia Federal pediu o arquivamento do inquérito contra o ex-governador Fernando Pezão. Motivo: as investigações contra Pezão se dariam com base em depoimento feito a título de deleção premiada pelo também ex-governador Sérgio Cabral, mas o termo de depoimento de Cabral foi “alvo de Agravo Regimentar, que, impugnando a decisão anterior e tornando-a sem efeito, resultou na anulação da validade do acordo de colaboração premiada e do termo de depoimento colhido”.

Sem as declarações de Cabral, que formavam a base para que Pezão fosse investigado, a Polícia Federal concluiu que não seria viável continuar as investigações e opinou pelo arquivamento do inquérito.

A íntegra do pedido de arquivamento

