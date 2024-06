Polícia Federal prende foragido da Justiça durante operação em Volta Redonda

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia da PF em Volta Redonda para as formalidades de praxe, e em seguida, será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Em nome do acusado, havia um mandado de prisão no qual foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão, além de um mandado de prisão preventiva em pela mesma infração, além de diversas investigações por outros crimes.