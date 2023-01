Polícia flagra poluição do solo e de córrego em Barra do Piraí - Diário do Vale

Polícia flagra poluição do solo e de córrego em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Policiais do Comando Ambiental flagraram nesta quinta-feira (12), em Barra do Piraí, poluição do solo e das águas de um córrego feita por uma empresa, no bairro Santa Cecília. O flagrante ocorreu após denúncia feita ao Linha Verde – programa do Disque Denúncia voltado a crimes ambientais.

Com a denúncia, os agentes seguiram até a Estrada Raimundo Padilha, e no interior da empresa suspeita, eles observaram o armazenamento incorreto de óleo e areia de fundição. Segundo a Polícia Ambiental, com as fortes chuvas dos últimos dias, o material escorria diretamente para os bueiros, poluindo toda a rede fluvial.

Outra empresa que também fica no interior do condomínio industrial, apresentou a licença de operação com validade até o ano de 2032, emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de Barra do Piraí e outra licença por parte do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), referente à destinação dos produtos da empresa.

Diante dos fatos, os policiais da 2ª UPAm (Unidade de Policiamento Ambiental) fizeram registro fotográfico do material exposto ao solo, além do escoado pelas redes fluviais. Após o flagrante do crime ambiental, os policiais conduziram o responsável pela primeira empresa à 88ª DP, onde foi gerado um auto de constatação e a ocorrência foi registrada.