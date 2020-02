Polícia investiga assassinato de turista lituano em praia paradisíaca de Paraty

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 09:23 horas

Paraty – O delegado titular da 107ª DP (Paraty), Marcelo Russo, iniciou as investigações sobre a morte do lituano Adam Zindul, de 37 anos, e da tentativa de homicídio contra a mulher dele, uma brasileira de 35 anos. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (5), em Paraty, na Praia do Sono, quando o casal chegava na casa em que havia alugado para uma temporada.

A mulher foi levada para o hospital municipal da cidade, onde permanece internada. Ela ainda teria sido estuprada pelos bandidos. O policial aguarda a recuperação da vítima, para poder registrar o depoimento dela.

– Estamos (Polícia Civil) trabalhando para formar uma convicção sobre a participação desse suspeito no crime – disse Russo.

A intenção do delegado é descobrir o criminoso e a motivação do assassinato e da tentativa de homicídio. As primeiras informações apontam que eles teriam sido vítimas de latrocínio (roubo seguido de morte). Exames que serão feitos no IML (Instituto Médico legal) vão confirmar a causa da morte, mas o homem estava com as mãos amarradas e parecia ter sido degolado.

Um suspeito, um homem de 37 anos, foi detido pela Polícia Militar e levado para a delegacia de Paraty.

Adam chegou ao Brasil no dia 20 de janeiro deste ano, como consta em seu passaporte apresentado à Polícia Federal. A Polícia Civil apura ainda informações de pessoas de grupos de Whatsapp, que afirmam que o suspeito é morador no bairro Pantanal, também em Paraty, e que ele já teria tentado estuprar outras vítimas, inclusive uma criança. Além disso, o suspeito tem passagem por tráfico de drogas.