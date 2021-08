Polícia investiga caso de carro do Conselho Tutelar de VR que foi incendiado

Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 16:00 horas

Volta Redonda – A 93ª DP de Volta Redonda está investigando caso de carro do Conselho Tutelar que foi incendiado no sábado (31), na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro São João.

Segundo a Guarda Municipal, um homem jogou um líquido no veículo, que logo em seguida ateou fogo. O suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado.