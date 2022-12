Polícia investiga homicídio em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 13:29 horas

Homem teve carro alvejado por tiros em emboscada

Itatiaia – Agentes da 99ª Delegacia investigam um homicídio brutal ocorrido na vila Odete, em Itatiaia, na manhã desta quinta-feira (15). Um homem de 36 anos foi assassinado a tiros, dentro de um Volkswagen Fox prata e encontrado já sem vida.

Detalhes do caso foram apurados pelos policiais, que informaram que a vítima seguia para sua residência, quando foi cercada pelos criminosos e tentou fugir com o veículo dando uma ré, mas bateu na traseira de outro carro, sendo alvejado a tiros.

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) estiveram no local do crime, na Rua João Vitorino Vieira. Após a perícia, o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.