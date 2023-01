Polícia investiga homicídio no Água Limpa - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 19:57 horas

Crime ocorreu no início da noite desta terça-feira

Volta Redonda – Agentes da 93ª DP de Volta Redonda iniciaram as investigações para tentar identificar o autor de um homicídio ocorrido no início da noite desta terça-feira (24), na Rua Rio Amazonas, no bairro Água Limpa.

O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima, identificada apenas como Marcelinho, já estava sem vida.

Agentes da 1° Cia do 28° Batalhão de Polícia Militar foram acionados e realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A polícia quer saber se a morte tem ligação com o tráfico de drogas. O crime ocorreu por volta de 18h45min. Peritos da Polícia Civil estão recolhendo provas no local do crime. As primeiras investigações apontam que ele foi morto com um tiro na cabeça.