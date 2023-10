Polícia investiga homicídio no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa

Barra Mansa – Inspetores da 90ª DP iniciaram investigações para identificar o responsável pelo assassinato de Edmar Teixeira Costa, de 67 anos, baleado no início da tarde desta sexta-feira (13), na Estrada do Sobrado, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. Segundo os agentes, a esposa da vítima informou que o assassino teria ido ao depósito do casal se passando por um cliente.

A testemunha contou aos policiais que o autor do homicídio sacou uma arma da mochila e chegou a realizar disparos contra ela, que correu logo em seguida. Ela também informou que o atirador disparou várias vezes contra Edmar antes de fugir do local.

Segundo apurado pela reportagem, a vítima pode ter ligação com a compra e venda de cobre no ‘câmbio negro’.