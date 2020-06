Polícia investiga mortes em estrada de Barra do Piraí

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 18:04 horas

Valença e Barra do Piraí – Policiais Civis e Militares não descartaram a hipótese dos assassinatos de Edson Mello Pires da Silva, de 26 anos, William Henrique Moreira Ramos, de 50, terem sido praticados pelo tráfico. As vitimas, ambas moradoras de Valença, foram mortas com vários tiros na noite de segunda-feira (22), em Barra do Piraí.

Os agentes investigam a informação de que as vítimas foram executadas por traficantes, no Morro do Gama, e seus corpos desovados numa estrada no bairro Santa Cecília, também em Barra do Piraí.

PMs recolheram no local das execuções 17 cápsulas deflagradas de pistola calibre 9 milímetros.

As investigações que apuram o duplo homicídio estão sendo feitas pelo delegado titular da 88 DP (Barra do Piraí), José Ney Loureiro.