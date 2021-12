Polícia investiga vídeo em que homem aparece armado em baile funk

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2021, 08:52 horas

Volta Redonda – As policias Civil e Militar analisam um vídeo com imagens de um baile funk realizado no sábado (25), na Rua Vereador Raimundo Diogo, no bairro Eucaliptal, onde uma pessoa ostenta uma arma de fogo, no meio da multidão. As imagens, que circulam pelas redes sociais, estão sendo utilizadas pela polícia para checar ainda, se as músicas que animaram a festa continham letras com apologia ao crime. Os investigadores também apuram se ocorreram disparados de tiros para o alto.

O delegado titular da 93ª DP (Volta Redonda), Edézio Ramos, instaurou procedimento para apurar os fatos e determinou que inspetores registrassem depoimentos de supostas testemunhas. Segundo denúncia, o evento foi intitulado baile do “Klipal”. A Polícia também apura se a festa foi financiada pelo tráfico de drogas e se houve alguma provocação por parte dos traficantes rivais do bairro São Carlos, que já tentaram invadir o ponto de venda de droga do tráfico do Eucaliptal. Na época, a PM descobriu o plano e impediu confronto armado entre as quadrilhas.

As denúncias sobre o evento poderão ser feitas tanto para a Polícia Civil, quanto para a PM por meio dos telefones: (8000-260-667) ou 190. O sigilo da informação é garantido.