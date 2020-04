Polícia investiga vídeos de traficantes armados, com sacos de dinheiro e drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 15:18 horas

Volta Redonda – A Polícia Civil de Volta Redonda investiga quem são as pessoas que a parecem em vídeos compartilhados em um aplicativo de mensagem, portando armas, drogas e farta quantidade de dinheiro. Não se sabe ao certo a data da filmagem, mas parece ser algo recente e que já chegou às mãos dos policiais.

Segundo informações cedidas ao DIÁRIO DO VALE, o vídeo foi gravado na Rua Esperança, numa servidão, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Nas imagens, homens aparecem com pistolas e revólveres, sempre ao som de funks “proibidões”, com letras que fazem apologia a criminosos.

Alguns dos traficantes aparecem zombando da polícia. Um suspeito filma um muro com a inscrição “Área de Risco” e fala: ”Aí, oh, área de risco para a polícia. Tudo sendo monitorado. Não passa nada no Santo Agostinho”, diz.

Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar informaram ao DIÁRIO DO VALE que estão analisando as imagens.

O DIÁRIO DO VALE também entrou em contato com o delegado titular da 93ª DP, Wellington Vieira. De acordo com o delegado, que também recebeu as imagens, a Polícia Civil segue investigando o caso e não pode passar mais detalhes no momento.