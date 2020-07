Polícia Militar Ambiental flagra construção irregular em Angra dos Reis

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 12:46 horas

Angra dos Reis – Policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) Juatinga flagraram, na sexta-feira (03), cerca de 500 metros cúbicos de extração de barro, além da degradação de uma área de 200 metros quadrados, no bairro Enseada, em Angra dos Reis.

O flagrante aconteceu na Rua Projetada Onze, após denúncia do Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – envolvendo extração ilegal de substância mineral.

De acordo com agentes da 4ª UPAm, no local, um empreendimento já com o talude formado com indícios de extração mineral, foi encontrado. Em contato com o responsável pelo terreno, cuja informação constava na denúncia, agentes autorizados entraram no local e comprovaram que a extração de barro tinha sido feita através de máquina retroescavadeira.

Foi observado o início de construções de “sapatas’ para edificações futuras. Quando perguntado sobre as licenças pertinentes, o responsável informou que não as possuía e que estava iniciando a construção de uma garagem no local. Por estar em desacordo com os artigos 55 e 60 da lei de crimes ambientais, o homem, segundo o Disque Denúncia, foi conduzido à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Em Angra dos Reis, a população conta com o Linha Verde para denunciar crimes contra o meio ambiente. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares.