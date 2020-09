Polícia Militar Ambiental flagra irregularidades em terreno após denúncia, em Mangaratiba

Matéria publicada em 21 de setembro de 2020, 11:34 horas

Área de aproximadamente 2500 metros quadrados foi encontrada com indícios de movimentação de solo na manhã desta segunda-feira (21)

Mangaratiba – Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental da Juatinga encontraram um lote com movimentação de solo em uma área de aproximadamente 2500 metros quadrados, na manhã desta segunda-feira (21), após denúncia do Linha Verde (0300 253 1177), em Mangaratiba.

Segundo o Disque Denúncia, os agentes informaram que a movimentação de barro avançou numa encosta contendo árvores. Um funcionário de um condomínio, ao ser questionado, informou que o terreno pertence ao síndico do residencial, mas que o mesmo não se encontrava no local durante a abordagem. Como não havia nenhuma placa contendo licenciamento ou autorização para o empreendimento, e com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais, os policiais procederam à 165ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale sempre reforçar que crimes ambientais no Estado do Rio podem ser denunciados de forma anônima ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. O anonimato é garantido ao denunciante.