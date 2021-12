Polícia Militar apreende 494 tubos de cocaína em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 08:16 horas

Material foi encontrado na casa de um suspeito de tráfico; ele não foi localizado

Paraíba do Sul – Policiais militares do 38º Batalhão apreenderam, na terça-feira, dia 07, 494 tubos de cocaína com a descrição de uma facção criminosa dentro de um imóvel localizado na antiga Estrada de Vieira Cortez, no bairro Santa Josefa, em Paraíba do Sul.

Segundo a PM, todo material estava escondido embaixo da cama de um suspeito de tráfico, que não teve a identidade divulgada. Ele não estava no imóvel no momento da apreensão. Ainda segundo a PM, uma testemunha que estava na residência no momento das buscas, esteve na delegacia da cidade, prestou depoimento e foi liberada em seguida.