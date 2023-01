Polícia Militar apreende drogas durante patrulha em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 15:54 horas

Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas durante patrulha, na manhã desta terça-feira (24), no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. Segundo os agentes, foram apreendidos 92 ependorfs de cocaína, 32 pedras de crack, 25 sacolés de maconha, dois rádios transmissores, um coldre, R$ 2 e material de endolação.

Ainda de acordo com informações do batalhão, os agentes estavam em patrulha no local quando viram dois homens fugirem por uma área de mata ao notarem a aproximação da viatura. Ao realizarem uma busca nos arredores, os policiais encontraram uma sacola contendo o material. Os suspeitos não foram encontrados.

Após as buscas, o material foi levado para a 90ª DP, onde o caso foi registrado.