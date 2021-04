Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 21:09 horas

Resende – Policiais militares do 37º Batalhão apreenderam na tarde deste domingo, dia 25, farta quantidade de entorpecentes em Resende. Além da apreensão, em dois bairros distintos, dois homens, suspeitos de tráfico, foram detidos. As duas ocorrências foram registradas na 89ª DP.

O primeiro caso aconteceu pela manhã, na Rua Geraldo da Cunha Rodrigues, no bairro São Caetano. A ação resultou na apreensão de 02 invólucros de maconha, com 32,5g e 21 pinos de cocaína, com 23,5g. Um homem, de 27 anos, foi detido. Segundo consta na ocorrência, PMs do 37º Batalhão estiveram no endereço após denúncia de tráfico, dando conta que dois suspeitos teriam entrado em uma área de mata para buscar suposta carga de drogas. A PM informou que durante cerco, os suspeitos foram localizados e que um deles fugiu ao notar a presença da Polícia Militar.

Ainda segundo a PM, na ocasião, o suspeito detido foi visto dispensando uma sacola verde, contendo 02 invólucros de maconha e a quantia de R$ 13,00. Durante buscas, outra sacola plástica contendo 21 pinos de cocaína foi encontrada. Após o flagrante, o homem e todo material foram encaminhados para delegacia de Resende para medidas cabíveis. O suspeito foi autuado no Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), porém responderá em liberdade.

Em outra ocorrência, no início da tarde deste domingo (25), PMs do 37º Batalhão apreenderam 25 pinos de cocaína, com 23,3g e 54 invólucros de maconha, com 74,2g, no bairro Itapuca. A ocorrência, encaminhada à 89ª DP, teve início na Rua Ângela Maria de Lima e também resultou na prisão de um jovem, de 20 anos.

Segundo a PM, o suspeito foi flagrado pelos agentes segurando uma sacola plástica durante patrulhamento e, ao ser abordado, todo material foi encontrado em sua posse. O jovem foi autuado em flagrante no Art. 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), e permanece preso na delegacia de Resende, à disposição da Justiça.