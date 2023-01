Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 17:50 horas

Barra Mansa – Uma certa quantidade de drogas foi apreendida nesta quarta-feira (18) por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar. Ação aconteceu no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. A contagem do material ainda não foi divulgada pela PM.

O material foi encaminhado para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.