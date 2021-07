Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 07:30 horas

Paraíba do Sul – Policiais militares do 38º Batalhão apreenderam, na tarde de quarta-feira, dia 7, 21 buchas de maconha, uma bola grande da mesma droga, 13 papelotes de cocaína, 03 pedras de crack e material de endolação, em Paraíba do Sul. O material, entregue na 107ª DP, foi encontrado na Rua Martiniano Maria Abrão, no Morro Maloca, após denúncia anônima.

De acordo a PM, a denúncia dava conta que suspeitos de tráfico estariam, por diversas vezes, retirando certa quantidade de entorpecentes de um pote que estava escondido dentro de um arbusto espinhoso no endereço. Cientes, os PMs estiveram no local e após buscas, encontraram todo material. Ninguém foi preso.