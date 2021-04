Polícia Militar apreende drogas em Paraty após denúncia anônima

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 10:41 horas

Paraty – Policiais militares do 33º BPM apreenderam nessa segunda-feira (12), em Paraty, 49 pedaços de maconha, 13 sacolés de cocaína, sete pedras de crack, uma balança de precisão e diversos materiais de endolação, através de informações sobre tráfico de drogas repassadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177).

A apreensão foi possível após denúncia anônima que indicava que um suspeito, posteriormente abordado, estaria na Rua Divino Espírito Santo – Beco do Garcia – na Ilha das Cobras, com drogas. Durante buscas, todo material foi apreendido. A ocorrência foi registrada na 167ª DP.

O Disque Denúncia solicita a população do Sul Fluminense que continue a denunciar atividades criminosas através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, enviando fotos e vídeos sempre com a garantia do anonimato.

Com informações do Disque Denúncia *