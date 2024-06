Polícia Militar apreende drogas, em Resende

Resende – Neste domingo (9), agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), apreenderam diversas drogas no bairro Fazenda da Barra III, em Resende. Durante um patrulhamento pelo Condomínio Tulipas, a guarnição avistou três suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos fugiram, deixando para trás uma mochila. Na mochila, foram encontrados 144 pinos de cocaína (R$ 10,00 cada); 19 pinos de cocaína (R$ 30,00 cada); 83 pinos de cocaína (R$ 50,00 cada); 20 pinos de cocaína (R$ 20 cada); 23 pedras de crack; 54 dolas de maconha; 43 skank e 4 rádios transmissores.

