Polícia Militar apreende drogas no Morro do Batista, em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam drogas, no Morro do Batista, na manhã deste sábado (8).

De acordo com a PM, foram apreendidos 30 trouxinhas de maconha e 80 pedras de crack.

Durante a operação, a guarnição avistou um suspeito trajando camisa e bermuda preta. Ao perceber a presença dos agentes, o homem fugiu para um matagal, e não foi localizado. No entanto, a PM continuou as buscas na região e localizou uma sacola plástica contendo as substâncias ilícitas.

Os agentes encaminharam o material recolhido para a 89ª Delegacia de Polícia (DP).