Polícia Militar apreende espingarda, munição e entorpecentes no Sapinhatuba I

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 17:16 horas

Foto: Divulgação



Angra dos Reis – Agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar apreenderam na tarde desta terça-feira (20), uma espingarda calibre 12 com munição, um rádio transmissor e vários entorpecentes, durante operação no bairro Sapinhatuba I, em Angra dos Reis.

A ocorrência foi encaminhada para a 166ª DP e, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.