Polícia Militar apreende farto material entorpecente após fuga de suspeitos em VR

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 10:53 horas

Denúncia dava conta que carga de cocaína havia chegado no Santa Cruz

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam 891 pinos de cocaína em Volta Redonda, na manhã deste sábado, dia 06. A ocorrência foi registrada na 89ª DP.

Segundo a PM, todo material foi encontrado no Residencial Ingá II, localizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, após denúncia sobre suposta chegada de carga do entorpecente no local. Com a chegada dos agentes, todos suspeitos fugiram por área de mata.