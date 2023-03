Polícia Militar apreende fuzil de longo alcance no Mariana Torres, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 12:36 horas

Volta Redonda – Equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam um fuzil 762 com luneta e bandoleira nesta sexta-feira (31), em Volta Redonda. O armamento estava numa área de mata entre os bairros Mariana Torres e Fazendinha, onde os policiais também recolheram um bornal porta-carregador de fuzil; 05 carregadores de pistola; 86 munições de calibre 762 ; uma capa de colete; 14 munições de calibre 12 e dois coldres de perna.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, a Polícia teria recebido a denúncia de que o suspeito estaria escondido na área de mata com o fuzil e outros armamentos. Ao ver os policiais, o homem teria fugido, deixando para trás todo o material apreendido. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia (DP). Os policiais seguem à procura do foragido.

Fotos: Evandro Freitas