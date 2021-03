Matéria publicada em 13 de março de 2021, 15:58 horas

Em ações distintas, drogas, rádio comunicador, simulacro de pistola e dinheiro, foram apreendidos na Candelária e Jardim Cidade do Aço

Volta Redonda – Policiais militares do 28º BPM apreenderam vasto material entorpecente em bairros distintos de Volta Redonda, nessa sexta-feira, dia 12. Todos os casos foram registrados na 93ª DP.

O primeiro foi registrado dentro do condomínio ‘Minha Casa, Minha Vida’, localizado na Rua Sebastião de Souza, no bairro Candelária. A ação resultou na apreensão de duas pedras de crack; 67 pinos de cocaína; 17 trouxinhas de maconha; um rádio comunicador e R$58,00 em espécie, além da detenção de dois jovens, de 17 e 20 anos. Ambos foram autuados nos Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas), onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a PM, durante a abordagem dos suspeitos, populares tentaram impedir a ação dos agentes com um ‘cordão de isolamento’ para impedir que a dupla fosse colocada na viatura. Após pericia, foram constatados 64 gramas de cocaína, 48 gramas de maconha e 0,5 grama de crack, apreendidos com os suspeitos.



Jardim Cidade do Aço

Outra apreensão foi registrada na Rua Frei Fabiano de Cristo, no bairro Jardim Cidade do Aço, nessa sexta-feira, dia 12. Foram apreendidos um simulacro de pistola; 132 pinos de cocaína e um rádio comunicador, com dois suspeitos, de 18 anos, após denúncia de tráfico no endereço.

Segundo consta na ocorrência policial, registrada na 93ª DP, os jovens foram vistos pulando um muro que dá acesso à uma igreja, localizada na Beira Rio, ao notarem a presença da PM. Após buscas, todo material foi encontrado dentro de uma mochila, supostamente deixada pela dupla; encontrada momentos depois.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados no Artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas). O material foi periciado, onde foi constatado se tratar de 77,0 gramas de cocaína.