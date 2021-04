Polícia Militar apreende material do tráfico em Barra do Piraí

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 08:33 horas

Pinos de cocaína e tiras de maconha foram deixados para trás após fuga de suspeitos

Barra do Piraí – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam nesse domingo, dia 11, dez pinos de cocaína e quinze tiras de maconha, dentro de um conjunto habitacional, no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. O material foi entregue na 88º DP.

De acordo com a PM, que fazia patrulhamento pelo local, o material foi encontrado após dois suspeitos fugirem em direção a um morro, ao notarem a presença da Polícia Militar. Ninguém foi preso.