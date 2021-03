Polícia Militar apreende material do tráfico na casa de suposto gerente do tráfico em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de março de 2021, 13:27 horas

Suspeito, que não teve a idade divulgada, é menor de idade, segundo a PM

Volta Redonda – Um jovem, que não teve a idade divulgada, foi detido por policiais militares na manhã desta segunda-feira (15), em Volta Redonda, suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no ‘Escadão das Flores’, localizado na Rua Angola, no bairro Coqueiros. Ele seria responsável pela venda de pinos de cocaína de R$10,00 no local. Um tablete de maconha com aproximadamente 1 kg; dois celulares; material de endolação; três balanças de precisão; uma mochila e uma calça camuflada, foram apreendidos. A ocorrência, que segue em andamento, está sendo registrada na 93ª DP (Volta Redonda).

O flagrante foi possível após denúncia de tráfico, onde, após cerco nas proximidades da residência do suspeito, a mãe do jovem foi abordada e autorizou a entrada dos agentes no imóvel. O adolescente estava em casa no momento da abordagem, segundo a PM. Outro jovem, que também não teve a idade divulgada, que também é menor de idade, apontado como olheiro do tráfico na denúncia, foi encontrado no escadão durante a ação. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito apontado como gerente do tráfico no local admitiu a atividade. Todos foram encaminhados para delegacia de Volta Redonda para medidas cabíveis.