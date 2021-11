Polícia Militar apreende material do tráfico no bairro Três Poços em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 11:09 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam, no domingo (31), 85 pedras de crack, 10 pinos de cocaína, 06 pedaços e um pino de maconha, 16 rádios comunicadores, 15 bases carregadoras de rádio, 11 fontes de alimentação de rádio, 03 baterias, 02 fones de ouvido para rádio comunicador e uma mochila, próximo ao Condomínio ‘Minha Casa Minha Vida’, localizado na Avenida Paulo Erley Abrantes, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Todo material foi entregue na 93ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, os agentes foram ao local após denúncia de tráfico, que dava conta que suspeitos, não identificados, estavam próximos à linha de trem – atrás dos predinhos -, escondendo uma mochila, possivelmente com entorpecentes. A PM afirma que na chegada, observou várias pessoas correndo e ao realizar buscas, encontrou todo material. Ninguém foi preso.