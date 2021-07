Polícia Militar apreende pistola e munições em Barra do Piraí

Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 08:52 horas

Material foi encontrado dentro do banheiro de um estabelecimento comercial; ninguém foi preso

Barra do Piraí – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam, na tarde dessa terça-feira, dia 20, uma pistola calibre 380 e 11 munições do mesmo calibre, dentro de um estabelecimento comercial, na Rua Oswaldo Milward, no Centro de Barra do Piraí.

Segundo a PM, o material, posteriormente encaminhado para 88ª DP, foi encontrado sobre a janela do banheiro do estabelecimento, por uma pessoa não identificada, que fazia compras no local e precisou usar o toalete.

A arma e as munições foram entregues na delegacia de Barra do Piraí, onde permanecem apreendidas. Ninguém foi preso.