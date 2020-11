Polícia Militar apreende revólver e 1 quilo de maconha em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 09:13 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º BPM apreenderam um revólver calibre 38, com a numeração raspada; 06 munições; dois pedaços grandes de maconha com 1kg; dois sacolés de cocaína; além de material para enrolação e R$ 400,00 em espécie, na Rua 1023, no bairro Volta Grande 3, após denúncia de tráfico, nessa segunda-feira (09), em Volta Redonda.

Todo o material foi entregue na 93ª DP, local onde a ocorrência foi registrada.