Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 09:03 horas

Barra do Piraí – Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam, no domingo (26), em Barra do Piraí, um revólver calibre 22 sem munições, após denúncia de tráfico de drogas. O caso foi registrado na 88ª DP.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia dava conta que suspeitos, não identificados, estariam na Rua 13 de maio, localizada na Vila do Padre, em Ipiabas. Todos conseguiram fugir após notarem a presença da PM no endereço.

Durante buscas, todo material foi encontrado e levado para delegacia da cidade. Ninguém foi preso.