Polícia Militar apreende vasta quantidade de material para endolação em Porto Real - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de novembro de 2022, 11:10 horas

Porto Real – Policiais militares do 37º BPM realizaram na noite desta sexta-feira (25), na Rua Fortaleza, localizada no bairro Village, em Porto Real, a apreensão de 255 pinos contendo pó branco, 6,5 kg pó branco em um balde, um tablete de erva seca prensada de 1,130 kg, 2 mil eppendorfs vazios, 25 potes de fermento e uma balança de precisão.

Segundo a PM, após receberem denúncia de que uma casa estava sendo utilizada por integrantes do tráfico, os agentes se deslocaram até o endereço e ao chegarem, encontraram a residência com janela e porta abertas. Não havia nenhuma pessoa no local.

Todo o material apreendido foi levado para a 100ª DP para ser realizada a perícia.