Polícia Militar atua em 18 pontos de acesso, revistando o público em Copacabana

Rio de Janeiro – Como parte do planejamento especial de segurança do show da cantora Lady Gaga, neste sábado (3), na Praia de Copacabana, a Polícia Militar atua em 18 pontos de acesso à orla. Para dar celeridade ao acesso, a PMERJ pede que o público fique atento ao que pode e o que não pode levar para o show.

Fã da popstar, o estudante Otoniel Pereira, 18 anos, é morador de Ricardo Albuquerque, na Zona Norte da capital, e fez questão de chegar cedo para garantir um bom lugar na areia. Ele chegou ao ponto do show pela Rua Duvivier, onde passou com tranquilidade pela revista dos policiais, e aprovou o trabalho do Segurança Presente na região.

“Eu trouxe só alimento. Água e um lanche. A revista tá bem maneira. Eu achei que seria mais liberado para chegar ao local do show, mas me surpreendi. Está bem organizado. Realmente não sabia que seria assim, mas, estou me sentindo até mais confortável. É isso. Perfeito”, disse o Otoniel.

Daniel de Souza, 21 anos, morador de Nova Iguaçu, também aprovou o esquema para chegar a Copacabana.

“A entrada em Copacabana foi bem tranquila. Eu não achei que o acesso fosse ser com revista assim. Gostei. Trouxe roupa pra trocar, caso eu me molhe “, comentou.

Veja o que pode e o que não pode levar para o Show de Lady Gaga:

Permitido:

– Alimentos lacrados e industrializados; frutas cortadas em embalagens flexíveis; sanduíches em embalagem tipo zip lock; capa de chuva; carregador portátil (power bank); água e bebidas em garrafas plásticas.

Não permitido:

– Garrafas e objetos de vidro de qualquer tamanho; armas de fogo, armas brancas ou qualquer material cortante; guarda-chuva; fogos de artifício ou explosivos; bastões de selfie; skates, bicicletas ou veículos elétricos; drones; bandeiras ou cartazes com fins comerciais; substâncias venenosas, tóxicas ou drogas ilegais; substâncias inflamáveis.