Polícia Militar de SP tem 2.700 vagas em concurso público

País – Termina nesta quarta-feira (20), o prazo de inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com 2.700 vagas de soldado de segunda classe. O cargo, com remuneração básica inicial de R$ 4.852, exige: Ensino Médio completo, idade mínima de 17 e máxima de 30 anos e altura mínima (1,55 m para mulheres e 1,60 m para homens), entre outros requisitos.

Os candidatos podem se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp, no endereço www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 85. A aplicação da prova está prevista para 4 de fevereiro de 2024, domingo, em 37 cidades paulistas, no Rio de Janeiro e em 13 cidades de outras regiões.

Os exames serão compostos por uma redação e 60 questões de múltipla escola das disciplinas de Língua Portuguesa e Interpretação de Texto (20 questões), Matemática (15), Conhecimentos Gerais (15), Noções Básicas de Informática (5) e Noções de Administração Pública (5). O edital, com todas as informações sobre o certame, pode ser visto no site da Vunesp.