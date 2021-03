Matéria publicada em 12 de março de 2021, 13:58 horas

Um simulacro de pistola, farto material entorpecente e dinheiro, foram apreendidos

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão detiveram na tarde dessa quinta-feira, dia 11, em Volta Redonda, um homem, de 25 anos e um jovem, de 15, suspeitos de tráfico. Com a dupla, segundo a PM, foram apreendidos 36 pinos de cocaína; 27 trouxinhas de maconha; um simulacro de pistola; R$ 100,00 em espécie; dois celulares; dois cordões e duas pulseiras, durante abordagem na Rua Luxemburgo, no bairro Jardim Ponte Alta, após denúncia.

Segundo consta na ocorrência, os PMs foram notificados através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda), que havia movimento de tráfico no endereço citado, por suspeitos supostamente armados. Após cerco, o adolescente, ao ser abordado, confessou que havia adquirido drogas com o suposto chefe do tráfico no bairro – ligado à uma facção criminosa – , que também foi detido.

A quantia de R$ 100,00 e cinco pinos de cocaína, foram encontrados no bolso do menor, que afirmou receber a quantia de R$ 300,00 ‘por plantão’, além da venda de entorpecentes. Com o outro suspeito, suposto gerente do tráfico no local, foi encontrado o restante do material apreendido. A dupla foi encaminhada para delegacia, ouvida e liberada. Uma jovem, de 19 anos, também foi ouvida como testemunha e liberada. Após laudo prévio, foram constatados 57 gramas de cocaína e 62 gramas de maconha, apreendidos.

Outro caso

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quinta-feira (11), suspeito de roubar uma farmácia, localizada na Avenida Antônio de Almeida Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda. A PM destacou que uma réplica de pistola, além de R$ 766,00 em espécie e roupas, supostamente utilizadas durante o crime, foram apreendidos. O caso também foi registrado na 93ª DP.

O suspeito foi preso após equipes do 28º Batalhão, em patrulhamento, obterem informações através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Volta Redonda), sobre seu paradeiro. De acordo com os PMs, a réplica de pistola e todo dinheiro foram encontrados na casa do suspeito, após familiares autorizarem a entrada da Polícia Militar para efetuar buscas.

O suspeito permaneceu preso após ser autuado no artigo 157 da Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 (subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa), onde permanece à disposição da Justiça.