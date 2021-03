Polícia Militar detêm suspeitos e apreende material do tráfico em Três Rios

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 10:52 horas

Ocorrências foram registradas na 108º DP durante o fim de semana

Três Rios – Suspeitos de tráfico foram detidos e farto material entorpecente foi apreendido pela Polícia Militar em Três Rios, nesse fim de semana. As ocorrências, registradas na 108º DP, aconteceram em bairros distintos do município, segundo a PM.

O primeiro caso aconteceu na Rua Padre Solano, na tarde de sábado, dia 20. Dois jovens, sendo um rapaz de 16 e uma moça, de 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar, suspeitos de tráfico de drogas. A PM informou que durante revista pessoal, encontrou 47 pedras de crack e R$10,60 em espécie com o suspeito e com a jovem, nada de ilícito foi encontrado.

Após o flagrante, a dupla foi encaminhada para delegacia de Três Rios para medidas cabíveis. O adolescente foi autuado pelo crime de tráfico, onde permaneceu apreendido. A jovem foi ouvida como testemunha e liberada.

Já na manhã desse domingo, dia 21, foram apreendidos 12 bolas de pasta base cocaína, 09 buchas médias de maconha, 12 pedras grandes de crack e 150 pedras pequenas de crack, pela PM, na Rua Antônio Malafaia, no Vale dos Barões, em Três Rios. Um jovem, de 17 anos, suspeito de tráfico, foi detido. A ocorrência foi registrada na 108º DP.

O flagrante foi possível após policiais militares do Serviço Reservado receberem denúncia sobre tráfico de drogas no endereço. Após campana, a PM conseguiu identificar dois suspeitos e solicitou apoio para realizar cerco policial. Durante abordagem, nada de ilícito foi localizado com o jovem, mas, segundo a PM, todo material foi encontrado em local próximo onde a dupla estava. O segundo suspeito, que não teve a identidade divulgada, conseguiu fugir.

Após o flagrante, o suspeito e todo material apreendido foram encaminhados para delegacia da cidade. O suspeito permaneceu detido pelo artigo 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas). Já o suspeito, que conseguiu fugir, foi arrolado (citado) no inquérito, suspeito de tráfico de drogas.

Também nesse domingo, dia 21, três jovens, de 18, 20 e 24 anos, foram detidos pela Polícia Militar, na Rua Amazonas, no bairro Cariri, durante patrulhamento, no período da tarde. Um dos jovens, segundo a PM, é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas.

A PM informou que viu o suspeito, de 20 anos, se desfazendo de algo durante a aproximação da viatura e que durante buscas em local próximo onde o trio estava, encontrou 09 sacolés e R$ 10,00 em espécie. Ao ser indagado sobre a origem da droga, o jovem confessou aos PMs que vendia cada sacolé por R$20,00 e que em casa, os agentes encontrariam mais entorpecentes; 27 sacolés ao todo.

Após o flagrante, o trio foi encaminhado para delegacia de Três Rios, onde o jovem, de 20, foi preso após ser enquadrado no art 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas). Os jovens, de 18 e 24 anos, foram ouvidos e liberados.