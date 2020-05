Polícia Militar encontra aterro clandestino em Barra do Piraí

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 07:52 horas

Barra do Piraí – Uma denúncia sobre lixão clandestino feita ao Linha Verde (0300 253 1177), levou policiais militares ao município de Barra do Piraí, nesta terça-feira (19), onde identificaram uma área degradada, com cerca de 200 metros quadrados.

Chegando ao local denunciado, na Rua Silvino Marques de Oliveira, foram informados que o homem que havia sido denunciado como responsável pelo crime ambiental, havia falecido no final de abril, pouco tempo depois que a denúncia havia sido feita. Nas proximidades, os policiais verificaram a existência de um terreno com aterro e resíduos de construção civil e procederam à 88ª DP, onde o inspetor de plantão informou só estarem fazendo registro de ocorrência de flagrante devido à resolução da Secretaria de Polícia Civil 116/2020.

O Linha Verde solicita a população que continue denunciando crimes ambientais através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.