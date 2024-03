Polícia Militar encontra cadáver na Jacuba, em Resende

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar encontraram o cadáver de Aroldo Ribeiro de Paiva, de 61 anos, na manhã desta quarta-feira (6). Ele, que era morador do bairro Vila Rica, em Volta Redonda, estava desaparecido desde o último sábado (2), quando seu carro foi encontrado em uma estrada rural no distrito de Fumaça, em Resende.

A equipe de policiais chegou ao local através de informações dando conta de um corpo, já em estado de decomposição, na Serra da Jacuba, em Fumaça.

A confirmação da identidade foi feita pelo filho de Aroldo, Vinícius Paiva.

De acordo com a ocorrência, a guarnição caminhou por aproximadamente 1km até chegar ao local onde jazia o corpo. A Perícia foi solicitada para o local. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia.

