Polícia Militar encontra cadáver no bairro Cidade Alegria, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 15:28 horas



Resende – Um corpo foi encontrado por agentes do 37° Batalhão de Polícia Militar de Resende na tarde desta quarta-feira (01), no bairro Cidade Alegria. As equipes se direcionarem ao local após denúncias e encontraram o cadáver próximo a um canal de água na Avenida Perimetral Sul.

A vítima foi identificada como João Carlos de Jesus, de 58 anos. Em contato com os parentes, foi constatado que o mesmo tinha problemas com álcool e que não retornava para casa desde ontem (28). O 37° BPM segue com as investigações sobre o caso e a ocorrência está em andamento.