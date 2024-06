Polícia Militar faz operação para reprimir veículos irregulares em VR

Ainda segundo a PM, a operação foi bem recebida por muitos moradores, que há tempos reclamavam do incômodo causado por motos com escapamentos adulterados e outros veículos que desrespeitam os limites de ruído estabelecidos pelo CTB. O 28º BPM informou que novas operações como esta serão realizadas.

De acordo com a Polícia Militar, a iniciativa busca promover a segurança e o bem-estar dos moradores, garantindo que as leis de trânsito sejam respeitadas e que a poluição sonora seja reduzida.

