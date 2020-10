Polícia Militar flagra dupla com mais de mil pinos de cocaína em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 09:22 horas

Suspeitos, de 21 e 20 anos, foram presos na tarde de segunda-feira, 26, no bairro Limoeiro após denúncia; ao todo, 2.200 quilos da droga foram apreendidos

Paraíba do Sul – Um homem, de 21 anos e uma mulher, de 20, foram presos por policiais militares do 38º Batalhão na tarde dessa segunda-feira, dia 26, após serem flagrados com mais de mil pinos de cocaína, em Paraíba do Sul.

De acordo com a PM, o flagrante foi possível após denúncia dando conta que um casal estaria chegando de ônibus ao município, vindo de Três Rios, com grande quantidade de entorpecentes. Cientes, os militares abordaram os suspeitos no bairro Limoeiro e, após revista na mochila, que estava em posse da jovem, 1194 pinos, pesando aproximadamente 2,200 kg, foram encontrados.

A PM afirma que o rapaz acompanhava a jovem e também foi preso. Os suspeitos foram conduzidos à 107ª DP (Paraíba do Sul), onde foram autuados nos art 33 e 35 da lei 11 343/06 (Tráfico e Associação ao Tráfico de Drogas), permanecendo presos, à disposição da Justiça.