Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico de drogas, em Barra Mansa

Barra Mansa – Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) prenderam nesta sexta-feira (31), dois suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa.Os suspeitos, um jovem de 19 anos e outro de 22 anos, foram detidos pela guarnição durante um patrulhamento de rotina na região. Os agentes observaram atividades suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas e agiram prontamente. Durante a abordagem, os policiais conseguiram apreender 162 pinos de cocaína; 36 tiras de maconha; 44 pedras de crack e um rádio transmissor. Os suspeitos detidos foram encaminhados para a 90ª DP.

