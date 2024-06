Polícia Militar prende dois suspeitos de tráfico e apreende arma e drogas, em Volta Redonda

Os policiais chegaram ao endereço após receberem informações de que suspeitos estariam traficando no local. Lá, os agentes avistaram dois homens, de 25 e 20 anos, que fugiram assim que viram os policiais. Foi feito um cerco e os suspeitos foram capturados. Com eles foram apreendidas uma pistola 9mm; 16 munições intactas 9mm; um carregador 9mm; 11 tiras de maconha da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP); 14 skank’s; uma pedra de crack; cinco rádios transmissores; 12 baterias de rádio transmissor; cinco base de carregador de rádio; um aparelho celular iPhone; um aparelho celular Motorola e um cinto de guarnição.

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas, nesta terça-feira (4), no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.