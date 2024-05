Polícia Militar prende foragido da justiça, em Paraty

Durante a ação, aproximadamente dez suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na área, tentaram impedir a execução do mandado. Para dispersar o grupo e assegurar a continuidade da operação, os policiais utilizaram spray de pimenta.

A operação iniciou após a identificação do suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença dos policiais. A tentativa de fuga foi frustrada pelas equipes, que fizeram uso de algemas para garantir a detenção do indivíduo.