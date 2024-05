Policia Militar prende homem com drogas e pistola, na Vila Elmira

Barra Mansa – Policiais militares do 28° BPM, prenderam um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa.

A operação iniciou após uma denúncia anônima de que suspeitos da facção criminosa Comando Vermelho (CV), estariam traficando, portando armas e coagindo moradores no bairro Vila Elmira. Diante das informações, a guarnição foi até o local e avistou um suspeito com um volume na cintura, em atitude suspeita. Ao avistar os agentes, o suspeito empreendeu fuga segurando o volume na cintura. A polícia conseguiu alcançar o suspeito que foi abordado, e após a revista pessoal, foi encontrado em posse uma pistola calibre 9mm; um carregador de pistola; 26 munições intactas; 916 pinos de cocaína; um celular; e um caderno de anotações do tráfico.

A operação foi realizada na terça-feira (28).

O homem de 31 anos e o material apreendido foram encaminhados para à 90ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito permaneceu preso.