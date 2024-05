Polícia Militar prende suspeitos de roubo, em Volta Redonda

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar realizou uma operação que resultou na prisão de três homens suspeitos de roubo e sequestro, no bairro Água Limpa, nesta sexta-feira (31). A ação teve início após um roubo no distrito de Getulândia, em Rio Claro

Os suspeitos abordaram um idoso de 68 anos, proprietário de um veículo VW Parati, em Getulândia, Rio Claro. Sob ameaça, os envolvidos colocaram a vítima no banco de trás do carro e o levaram ao sítio Santa Terezinha, local de trabalho da vítima. Lá, o idoso foi amarrado e deixado em uma cocheira, enquanto os criminosos fugiam com o veículo em direção a Volta Redonda.

A operação foi monitorada pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que auxiliou na coordenação do cerco policial. Todas as entradas e saídas do bairro Água Limpa foram bloqueadas estrategicamente, levando à captura bem-sucedida dos suspeitos.

Durante a revista, a polícia encontrou com os suspeitos um revólver calibre 38, uma pistola Glock calibre 380, munições, cordões, celulares, e outros itens roubados. Os indivíduos estavam em posse do veículo VW Parati roubado.

Enquanto as guarnições encaminhavam os suspeitos para a 168ª DP, os agentes receberam informações sobre um assalto ocorrido na Rua das Cravinas, também no bairro Água Limpa, onde o proprietário de uma oficina mecânica havia sido roubado.

Através do circuito interno de câmeras da oficina, a polícia confirmou que os mesmos suspeitos envolvidos no roubo de Getulândia também eram responsáveis por este crime.

Uma das vítimas, após ser conduzida à 168ª DP, reconheceu um dos suspeitos como um dos autores do roubo.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a 168ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos e à disposição da justiça.