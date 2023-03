Polícia Militar realiza operação em bairros de Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de março de 2023, 13:41 horas

Corporação conta com denúncias da população

Angra dos Reis – Agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar (BPM) estão em incursão nas comunidades da Caixa D’Água, Santo Antônio, Carmo, Glória 1 e 2, e Morro do Perez. O Disque Denúncia pede a colaboração dos moradores para denunciar a localização de criminosos e esconderijos de armas e drogas. As informações serão enviadas em tempo real aos policiais. Para denunciar, basta ligar para os números 0300.253.1177, (21) 2253.1177 ou enviar mensagem para o WhatSapp (21) 99973.1177.