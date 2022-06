Polícia Militar tenta desvendar caso de jovem baleado em Quatis

Matéria publicada em 13 de junho de 2022, 11:47 horas

Quatis e Barra Mansa – Policiais militares estão tentando descobrir o caso de um jovem de 18 anos, que foi baleado e que está internado em estado grave, na Santa Casa de Barra Mansa. O rapaz está entubado e impedido de prestar depoimento.

No domingo (12), policiais do 37º Batalhão da PM (Resende) estiveram na Rua Victor Marcondes de Sampaio, na Vila Santo Antônio, em Quatis, para apurar denúncia de acidente de trânsito com vítima. No local, os agentes encontraram uma caminhonete Hilux, que apresentava avarias nas placas.

O jovem já tinha sido socorrido para o hospital, devido a gravidade dos ferimentos. Os PMs solicitaram peritos no local e receberam um telefone de policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), informando que um rapaz baleado em Quatis tinha sido internado na Santa Casa de Barra Mansa.

Foi feito um registro de ocorrência na Delegacia de Porto Real. Os policiais contam com depoimentos de testemunhas e com a recuperação da saúde da vítima, para saber o que realmente ocorreu no fim de semana, em Quatis.