Polícia Militar troca comando da 2ª CIPM de Paraty

Paraty – A 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Paraty (CIPM) passará por uma troca de comando nesta segunda-feira (11). Na função ocupada pelo tenente-coronel Rodrigues, no cargo desde a criação da companhia, em 2021, assume o tenente-coronel Robson Marcelo Dias da Silva, que estava lotado no 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), em Campo Grande (RJ). Rodrigues aguarda classificação no Departamento-Geral de Pessoal (DGP).

Instalada no bairro Ilha das Cobras, a CIPM é a segunda unidade desse tipo em todo estado. A substituição foi definida pelo comando-geral da Polícia e será realizada na sede da corporação, às 16h de hoje.

A 2ª CIPM é subordinada ao 5º CPA. As mudanças de comandantes, inclusive, acontecem em outras unidades policiais no Estado.

“Durante o comando do tenente coronel Rodrigues, a região de Paraty teve excelentes resultados com a sistematização das ações preventivas e das operações policiais, que resultaram em inúmeras prisões, apreensões de armas e entorpecentes”, disse o cel. Renato Assis, comandante do 5º CPA responsável pelas articulações da PM no Sul Fluminense, incluindo a 2ª CIPM.

Criada há 3 anos através da parceria entre Prefeitura de Paraty e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a 2ª Companhia de Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo em todo município. O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Luciano Vidal e do secretário estadual de Turismo Gustavo Tutuca, representando o governador Cláudio Castro.